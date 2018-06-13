Более 20 глав государств посетят матч открытия ЧМ-2018

Более 20 глав государств посетят матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится 14 июня в Москве, сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Могу только сказать, что [ожидается] более 20 [лидеров]. Это нормально, со стороны глав государств всегда большой интерес к матчу открытия и финалу чемпионата мира», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Матч открытия турнира пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00.

Ранее сообщалось, что в ходе стартовавшего 13 июня в Москве конгресса Международной федерации футбола пройдет голосование по выбору стран-организаторов чемпионата мира по футболу 2026 года.