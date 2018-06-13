В Москве назовут страну-хозяйку ЧМ-2026

Голосование по выбору стран — организаторов чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 13 июня на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который открылся в Москве.

Работа конгресса продлится в течение дня. Выборы места проведения ЧМ-2026 значится под 13-м пунктом повестки.

На проведение мирового первенства претендуют Марокко, а также совместная заявка Канады, Мексики и США. Обе кандидатуры были одобрены 9 июня на заседании совета ФИФА, передает ТАСС.

Отмечается, что при выдвижении кандидатур федерация использовала принцип ротации континентов, не принимая заявки Европы (14 июня ЧМ-2018 откроется в России) и Азии (мундиаль в 2022 году пройдет в Катаре).

Кроме того, конгресс обсудит вопросы, касающиеся последних нюансов подготовки к стартующему в четверг чемпионату мира.

Ранее сообщалось, что ФИФА заработает на мировом первенстве в России рекордные $6,1 млрд, что на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.