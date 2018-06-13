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ФИФА заработает на ЧМ-2018 рекордные $6,1 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Международная федерация футбола (ФИФА) заработает на мировом первенстве в России рекордные $6,1 млрд, что на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.

Так, по сравнению с прошлым мунидиалем увеличилась прибыль от продажи прав на телетрансляции матчей, в этом году она составит $3,6 млрд. Возросло и число спонсорских соглашений, семь из 20 сделок заключены с китайскими компаниями, а общий доход от них превысит $1,6 млрд, пишет газета The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА.

Кроме того, еще в прошлом году спортивная организация получила $160 млн от производителя спортивных видеоигр EA Sports. Компания купила права на использование бренда чемпионата мира 2018 года в симуляторе. 

Для сравнения: на ЧМ-2014 в Бразилии Международная федерация футбола заработала $4,8 млрд, на ЧМ-2010 в ЮАР — $3,9 млрд, а на ЧМ-2006 в Германии — €1,9 млрд.

Финальная часть мундиаля пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Первенство откроется матчем в группе А между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится уже завтра (18:00 по мск). Главным арбитром встречи будет аргентинец Нестор Питана. Россияне также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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