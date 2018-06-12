Прямой эфир
Сюжет:

Назван арбитр первой игры ЧМ–2018

0
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аргентинец Нестор Питана будет главным арбитром на матче открытия чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом во вторник заявил журналистам председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА), бывший куратор судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллина, сообщает «Интерфакс». 

Он уточнил, что ранее были назначены другие судьи  — Амир Дази из Саудовской Аравии и Аден Марва Ранже из Кении, однако появились данные, которые их компрометируют. В связи с обвинениями они были исключены из числа тех, кто будет работать на чемпионате. 

«Их кандидатуры были отвергнуты из-за появившихся данных, которые их компрометируют. ФИФА строго и четко действует, если появляется подобная информация», — добавил Коллина.

Чемпионат стартует 14 июня в России. Первый матч состоится на стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии. 

3 июня был объявлен состав сборной России по футболу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФИФА изменила систему составления рейтинга сборных
Созданная пермским физиком нейросеть вычислила победителя ЧМ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017