Назван арбитр первой игры ЧМ–2018

Аргентинец Нестор Питана будет главным арбитром на матче открытия чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом во вторник заявил журналистам председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА), бывший куратор судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллина, сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что ранее были назначены другие судьи — Амир Дази из Саудовской Аравии и Аден Марва Ранже из Кении, однако появились данные, которые их компрометируют. В связи с обвинениями они были исключены из числа тех, кто будет работать на чемпионате.

«Их кандидатуры были отвергнуты из-за появившихся данных, которые их компрометируют. ФИФА строго и четко действует, если появляется подобная информация», — добавил Коллина.

Чемпионат стартует 14 июня в России. Первый матч состоится на стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии.

3 июня был объявлен состав сборной России по футболу.