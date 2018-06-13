Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве в день открытия ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

14 июня, в день старта чемпионата мира по футболу – 2018, в Москве ожидается солнечная погода без осадков. Об этом в среду, 13 июня, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В столице будет 16–18 градусов тепла и солнце, дождей не прогнозируется», — цитирует ее ТАСС.

Макарова также отметила, что на стадионах может быть прохладно, поэтому болельщикам стоит захватить верхнюю одежду.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Первый матч — между Россией и Саудовской Аравией — начнется в 18:00 в четверг.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в столичном регионе, отметив неустойчивый характер погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная Саудовской Аравии прибыла в Москву на матч ЧМ-2018 с Россией
Движение транспорта у стадионов Москвы ограничат в связи с началом ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017