Синоптики рассказали о погоде в Москве в день открытия ЧМ-2018

14 июня, в день старта чемпионата мира по футболу – 2018, в Москве ожидается солнечная погода без осадков. Об этом в среду, 13 июня, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В столице будет 16–18 градусов тепла и солнце, дождей не прогнозируется», — цитирует ее ТАСС.

Макарова также отметила, что на стадионах может быть прохладно, поэтому болельщикам стоит захватить верхнюю одежду.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Первый матч — между Россией и Саудовской Аравией — начнется в 18:00 в четверг.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в столичном регионе, отметив неустойчивый характер погоды.