Сборная Саудовской Аравии прибыла в Москву на матч ЧМ-2018 с Россией

Сборная Саудовской Аравии по футболу прилетела в Москву, где 14 июня сыграет с командой России в первом матче чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Самолет с командой приземлился во Внуково.

Матч открытия ЧМ пройдет в «Лужниках». Главным арбитром будет аргентинец Нестор Питана.

Саудовская Аравия на групповом этапе, помимо сборной России, сыграет с Египтом (встреча состоится в Волгограде 25 июня) и Уругваем (20 июня в Ростове-на-Дону).

Базироваться сборная королевства будет в Санкт-Петербурге. Тренировку будет проходить на базе «Зенита».

13 июня букмекеры составили список фаворитов ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.