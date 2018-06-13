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Движение транспорта у стадионов Москвы ограничат в связи с началом ЧМ-2018

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Движение транспорта по нескольким улицам и набережным возле стадионов «Лужники» и «Спартак» в Москве будет ограничено с 13 июня в связи с началом чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Преимущественно улицы будут перекрыты в дни матчей, однако некоторые ограничения будут действовать на протяжении всего ЧМ-2018.

Так, на участках лиц Доватора, Ефремофа, Проектируемого проезда №2309, 10-летия Октября и на 3-ей Фрунзенской ограничат движение транспорта за день до проведения и в дни матчей –– 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26 и 30 июня. Также нельзя будет проехать по улицам в некоторые дни в июле –– 1, 10-11 и 14-15 числа.

Также в эти дни автомобилям будет запрещено выезжать на Лужнецкий проезд, Новодевичью набережную, Ростовскую набережную, Саввинскую набережную, улицу Хамовнический вал.

«На весь период проведения чемпионата мира будет закрыт съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную. Кроме того, на весь период проведения матчей будут закрыты для проезда улица Лужники и Лужнецкая набережная», –– приводит сообщение ТАСС.

Возле стадиона «Спартак» движение ограничат 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля.

«Движение без пропуска будет запрещено по Волоколамскому проезду, проезду Стратонавтов, Сходненскому тупику. Будет закрыт разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области)», –– отметили в департаменте.

С 14 июня по 15 июля будет ограничено движение для автомобилистов в районе Воробьевых гор, где организована фан-зона.

Также москвичей предупредили о затруднении движения в городе в связи с обилием гостей, болельщиков, делегаций разных стран мира. 

11 июня сообщалось, что временные блокпосты начали появляться на въездах в Москву. На выезде из города таких ограничений нет.

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