В Москве к ЧМ-2018 заработал специальный тариф велопроката

В Москве с 11 июня заработал специальный тариф велопроката. «Fan 2018» вводится в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Новый тариф будет действовать с 11 июня по 15 июля 2018 года. «Fan 2018» будет удобен для тех, кто приезжает в Москву на несколько дней. Он позволяет подключить доступ к системе велопроката за 350 рублей. Все поездки в эти три дня будут бесплатными до 60 минут, уточняет агентство городских новостей «Москва».

ъРанее сообщалось, что в Москве в этом сезоне заработал первый сервис краткосрочной аренды электросамокатов — «Делисамокат». Для жителей столицы доступны более 1,6 тыс. электросамокатов, которые можно взять на одной из 25 прокатных станций в центре города и за пределами Третьего транспортного кольца.