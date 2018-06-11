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В Москве к ЧМ-2018 заработал специальный тариф велопроката

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве с 11 июня заработал специальный тариф велопроката. «Fan 2018» вводится в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Новый тариф будет действовать с 11 июня по 15 июля 2018 года. «Fan 2018» будет удобен для тех, кто приезжает в Москву на несколько дней. Он позволяет подключить доступ к системе велопроката за 350 рублей. Все поездки в эти три дня будут бесплатными до 60 минут, уточняет агентство городских новостей «Москва».

ъРанее сообщалось, что в Москве в этом сезоне заработал первый сервис краткосрочной аренды электросамокатов — «Делисамокат». Для жителей столицы доступны более 1,6 тыс. электросамокатов, которые можно взять на одной из 25 прокатных станций в центре города и за пределами Третьего транспортного кольца.

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