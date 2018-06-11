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На въезде в Москву установили блокпосты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Временные блокпосты начали появляться на въездах в Москву в преддверии старта чемпионата мира по футболу. На выезде из города таких ограничений нет.

Один из таких КПП появился на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Проезжая часть сужена, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые останавливают и проверяют автомобили, въезжающие в город.

Похожая ситуация складывается и в других регионах, принимающих ЧМ-2018. Усиленные меры безопасности сохранятся до 17 июля.

Официальных сообщений МВД по этому поводу пока не поступало, отмечает «Эхо Москвы».

 Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Мундиаль стартует в Москве 14 июня на стадионе «Лужники», турнир откроет матч сборных РФ и Саудовской Аравии.

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