На въезде в Москву установили блокпосты

Временные блокпосты начали появляться на въездах в Москву в преддверии старта чемпионата мира по футболу. На выезде из города таких ограничений нет.

Один из таких КПП появился на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Проезжая часть сужена, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые останавливают и проверяют автомобили, въезжающие в город.

Похожая ситуация складывается и в других регионах, принимающих ЧМ-2018. Усиленные меры безопасности сохранятся до 17 июля.

Официальных сообщений МВД по этому поводу пока не поступало, отмечает «Эхо Москвы».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Мундиаль стартует в Москве 14 июня на стадионе «Лужники», турнир откроет матч сборных РФ и Саудовской Аравии.