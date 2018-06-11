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ФИФА оценила работу России по подготовке ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия провела потрясающую работу по подготовке чемпионата мира по футболу, считает вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА), президент Азиатской конфедерации футбола бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа. Такое мнение он в воскресенье, 11 июня, высказал ТАСС.

«Находясь здесь, в Москве, можно оценить, какую потрясающую работу проделали Россия и оргкомитет чемпионата мира. Осталось всего несколько дней до первого матча, у нас есть отличная возможность убедиться, что всё действительно готово», — сказал он.

ЧМ-2018 стартует в Москве 14 июня на стадионе «Лужники», турнир откроет матч сборных России и Саудовской Аравии.

 Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. 

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