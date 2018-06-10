В Москве открыли фан-зону ЧМ-2018 возле МГУ

Фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу открылась около здания МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве. Об этом сообщил оргкомитет «Россия-2018» в Twitter.

В марте текущего года инициативная группа студентов МГУ обратилась в оргкомитет с просьбой не размещать фан-зону на Воробьевых горах, так как ее установка около университета будет мешать образовательному процессу.

Впоследствии российские власти приняли решение сократить вместимость фан-зоны ради компромисса с учащимися.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи ЧМ состоятся в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Сборная России на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.