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В Москве открыли фан-зону ЧМ-2018 возле МГУ

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу открылась около здания МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве. Об этом сообщил оргкомитет «Россия-2018» в Twitter.

В марте текущего года инициативная группа студентов МГУ обратилась в оргкомитет с просьбой не размещать фан-зону на Воробьевых горах, так как ее установка около университета будет мешать образовательному процессу.

Впоследствии российские власти приняли решение сократить вместимость фан-зоны ради компромисса с учащимися.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи ЧМ состоятся в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Сборная России на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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