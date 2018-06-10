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Орейро станцевала в кокошнике в клипе к песне в честь ЧМ-2018

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Фото: youtube.com
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Уругвайская певица Наталия Орейро опубликовала официальный клип на песню United by Love («Объединенные любовью». — Ред.) к чемпионату мира по футболу 2018 года. В ролике артистка станцевала в кокошнике и спела на русском языке.

Песня звучит на английском, испанском и русском языках. В частности, в бридже певица заявляет: «С честью под единым небом прозвучат напевом голоса всех стран», а в припеве поет: «Поднимите руки вверх!» Танец в русском национальном головном уборе певица исполнила на фоне болельщиков с флагами стран – участниц соревнования.

Музыкальную композицию к ЧМ-2018 Орейро презентовала в Москве 5 июня. В ходе пресс-конференции она призналась, что любит русские детские песни и исполнила «Песенку Чебурашки», написанную композитором Владимиром Шаинским для советского мультфильма «Крокодил Гена».

18 мая в Сети появилось видео с текстом песни United by Love. В создании трека принимали участие продюсеры Диего Кордоба и Этторе Гренчи.

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