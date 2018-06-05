Прямой эфир
Сюжет:

Орейро спела «Песенку Чебурашки» на русском языке

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро исполнила на русском языке «Песенку Чебурашки» из советского мультфильма «Крокодил Гена». Исполнительница напела мелодию Владимира Шаинского в ходе презентации своей песни United by Love, написанной к чемпионату мира-2018.

Последний прогон
Встреча с командой Турции станет для сборной России заключительным контрольным матчем в преддверии чемпионата мира

«Есть песня, которая очень нравится и мне, и моему сыну. Это песня «Чебурашка», — поделилась певица перед исполнением.

Орейро также призналась, что знакома со многими «хорошими певцами из России» и готова с ними сотрудничать, передает ТАСС.

Уроженка Уругвая Наталия Орейро приобрела популярность в России в 2000-х годах благодаря телесериалу «Дикий ангел», в котором она сыграла одну из главных ролей. За свою карьеру певица выпустила четыре студийных альбома.

18 мая в Сети появился ролик с песней и клипом Орейро к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Она исполнила композицию United by Love на испанском, русском и английском языках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
FIFA представит новую телевизионную заставку к ЧМ-2018 из-за ошибки
Назван хедлайнер открытия фан-зоны ФИФА в Сочи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017