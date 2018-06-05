Орейро спела «Песенку Чебурашки» на русском языке

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро исполнила на русском языке «Песенку Чебурашки» из советского мультфильма «Крокодил Гена». Исполнительница напела мелодию Владимира Шаинского в ходе презентации своей песни United by Love, написанной к чемпионату мира-2018.

«Есть песня, которая очень нравится и мне, и моему сыну. Это песня «Чебурашка», — поделилась певица перед исполнением.

Орейро также призналась, что знакома со многими «хорошими певцами из России» и готова с ними сотрудничать, передает ТАСС.

Уроженка Уругвая Наталия Орейро приобрела популярность в России в 2000-х годах благодаря телесериалу «Дикий ангел», в котором она сыграла одну из главных ролей. За свою карьеру певица выпустила четыре студийных альбома.

18 мая в Сети появился ролик с песней и клипом Орейро к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Она исполнила композицию United by Love на испанском, русском и английском языках.