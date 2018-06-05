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Наталия Орейро назвала самого сексуального футболиста сборной России

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро в эфире «Спорт FM» назвала имя самого сексуального, на ее взгляд, футболиста сборной России в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. По мнению звезды сериала «Дикий ангел», им стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

Также Орейро призналась, что на грядущем ЧМ-2018 планирует болеть за российскую сборную.

«Я думаю сыграть за сборную России, потому что неплохо играю в футбол. И мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены», — цитирует певицу «Спорт-Экспресс».

Также артистка представила свою новую песню United by Love на испанском, русском и английском языках, видеоклип на которую должен появиться в ближайшее время. Поклонники уже прозвали композицию неофициальным гимном грядущего мирового первенства. ЧМ-2018 впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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