Путин записал видеообращение к открытию ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин признался, что власти сделали всё, чтобы гости чемпионата мира по футболу 2018 года чувствовали себя в стране как дома. Об этом глава государства заявил в приветственном видеообращении к открытию мундиаля.

Путин выразил надежду, что у иностранных болельщиков и спортсменов останутся впечатления не только от матчей и других мероприятий ЧМ-2018, но и от знакомства с историей, культурой и природой России, а также с ее радушным народом.

«Мы сделали всё, чтобы наши гости — спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца», — отметил президент в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Свое послание глава государства завершил словами приветствия на английском языке: «Welcome to Russia!».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске кампании по поддержке национальной сборной под лозунгом «Играй за нас! За всех! За каждого!». Ведомство организует флешмобы и развлекательные мероприятия в 20 городах РФ, а также выпустит несколько видеороликов, посвященных чемпионату.