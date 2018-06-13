В оргкомитете ЧМ-2018 назвали потраченную на организацию турнира сумму

Непосредственно организация чемпионата мира по футболу 2018 года в России обошлась в сумму менее $500 млн, сообщил генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Цифра останется в пределах $500 млн», — сказал Сорокин в интервью «РИА Новости», добавив, что «до копейки цифра будет известна только после проведения чемпионата мира, потому что и сейчас идут какие-то внезапные расходы».

Глава оргкомитета назвал «преувеличением» фразу о том, что ЧМ-2018 — самый дорогой в истории проведения турниров.

«Что такое «самый дорогой чемпионат мира в истории»? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, — это считать расходами на чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет», — подчеркнул он.

Сорокин напомнил, что бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата мира — «это абсолютно открытая цифра — 678 млрд рублей».

«Но целиком относить это на затраты чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро», — отметил он.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) заработает на мировом первенстве в России рекордные $6,1 млрд, что на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.