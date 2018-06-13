Мир чемпионата

Завтра в Москве открывается чемпионат мира по футболу. По экспертным оценкам, в Россию приедут от 570 тыс. до 1 млн иностранных болельщиков. Ожидаемый суммарный эффект от подготовки и проведения ЧМ-2018 составит для российской экономики 867 млрд рублей. Готовы ли мы к началу чемпионата? Справятся ли с обеспечением порядка 30 тыс. частных охранников и распорядителей? Хватит ли гостиниц для всех гостей мундиаля? Об этом на круглом столе «Известий» рассказали эксперты, причастные к обеспечению безопасности, контролю спортивного мероприятия и развитию въездного и внутреннего туризма.

Стадионы без полиции

«Известия»: Как будет организована охрана стадионов на чемпионате?

Александр Козлов, руководитель Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур»: Впервые в России при проведении чемпионата мира по футболу на аренах будут полностью отсутствовать полицейские. Они расположатся на прилегающих к стадионам территориях. А вот на самих стадионах всю работу с болельщиками будет вести контрольно-распорядительная служба — это 16,5 тыс. человек и 14,5 тыс. частных охранников. А на самом крупном стадионе чемпионата «Лужники» в день проведения матча будет 900 частных охранников и в 1,5 раза больше работников контрольно-распорядительной службы.

Чемпионат мира фактически станет вершиной развития системы обеспечения безопасности на крупных спортивных мероприятиях. Перед Олимпиадой в Сочи был принят закон «О транспортной безопасности», в соответствии с которым образованы подразделения транспортной безопасности. В этот же период были внесены изменения в профильный закон «О физической культуре и спорте», которые ввели новую категорию работников — контролеры-распорядители. Они поддерживают общественный порядок на трибунах стадионов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Александр Козлов

«Известия»: Какая подготовка у этих людей?

Александр Козлов: Они прошли специальную подготовку, отвечают определенным требованиям, их проверяют на отсутствие судимости, так же как и работников частных охранных организаций. Они знают регламент проведения спортивных мероприятий и законодательство. Знакомы с определенными требованиями как к самим болельщикам, находящимся на трибунах, так и к журналистам (моменты, связанные с нюансами съемок, по каким проходам им можно проходить, по каким нельзя и пр.).

Их начали готовить еще к Кубку конфедерации в 2016 году. Но полтора месяца назад они также прошли дополнительные курсы по антитеррористической защите объектов. С работниками частных охранных организаций языковой подготовки не проводилось, а вот при приеме на работу в контрольно-распорядительную службу на ключевые посты отдавали предпочтение тем, кто знает языки.

«Известия»: Чем объясняется отсутствие полицейских на стадионах?

Александр Козлов: Их не должно быть на стадионах по правилам ФИФА. Сотрудники полиции вмешиваются, только когда нарушается закон. Это принципиальная позиция ФИФА.

Мы впервые ввели паспорт болельщика — ни одно государство еще так не делало. Это наше ноу-хау, которое значительно повышает безопасность посетителей на стадионе. Оборудуется огромное количество досмотровых пунктов.

«Известия»: Не возникнут ли у болельщиков сложности при посещении стадионов? Есть ли вероятность того, что кто-то окажется в не комфортном для себя секторе?

Андрей Кутепов, председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки к ЧМ 2018: У чемпионат мира — особая аудитория болельщиков, в мероприятии участвуют команды, которые себя зарекомендовали. Интерес к таким командам очень высок, это событие мирового уровня и соответственно привлекает к себе внимание тех, кто не просто интересуется футболом, но буквально живет им.

Александр Козлов: Плюс система продажи билетов построена таким образом, что на момент продажи сортируются зрители. Если заявки идут от англичан, то они попадут в английский сектор. Шанс попадания случайного болельщика в совершенно противоположный сектор достаточно мал. Там же видно, откуда идут заявки.

«Известия»: Правда ли, что в дни матчей английской сборной будет усилена охрана на стадионах?

Александр Козлов: Традиционно правоохранительные органы учитывают данные по болельщикам той или иной страны и анализируют уровень риска правонарушений. Финал Лиги чемпионов проходил в Москве в 2008 году, я непосредственно принимал участие в обеспечении безопасности. И могу сказать, что иностранные болельщики в нашей стране ведут себя достаточно корректно. Так что разговоры о том, что английские болельщики собрались войну устраивать с нашими болельщиками, —– это больше провокация английской желтой прессы.

«Известия»: Как были организованы мероприятия по обеспечению безопасности стадионов?

Александр Козлов: С 25 мая на территории всех стадионов власть перешла от администрации стадионов к оперативным штабам обеспечения безопасности. Как правило, руководит ими представитель ФСБ. На стадион войти или въехать без осмотра не может никто. Даже руководитель стадиона. Будут личный досмотр, досмотр автотранспорта. Грузы, которые ввозятся на стадионы, подлежат досмотру на удаленных пунктах, где они пломбируются.

Проходят мероприятия по зачистке стадионов. Проверяются все помещения, не остаются без внимания ни подвал, ни подсобка. После этого неиспользуемые помещения пломбируются по специальной методике. К 14 июня мероприятия будут полностью закончены. Мероприятие очень серьезное, отработанное с Олимпиады-2014 года и Кубка конфедераций. ФИФА и УЕФА всегда подчеркивали, что режимные мероприятия в России — одни из самых серьезных.

Что касается уличной преступности, поверьте, что во время проведения подобных мероприятий на улицах гораздо спокойнее, чем в любые иные периоды.

Дорогие гости

«Известия»: Как расселяют болельщиков в регионах ЧМ и хватит ли на всех мест в гостиницах?

Алексей Конюшков, заместитель руководителя Ростуризма: В рамках программы подготовки к проведению ЧМ, утвержденной правительством, построено 20 гостиниц в шести регионах, а именно: Нижегородской, Ростовской, Самарской, Волгоградской, Калининградской областях и Республике Мордовия. Ростуризм отвечал именно за это. В основном это гостиницы категории 4–5 звезд под международными гостиничными брендами, общей емкостью около 2,6 тыс. номеров. Последняя открылась за несколько дней до начала чемпионата в Калининграде, там уже идет активное бронирование. Кроме того, к чемпионату в регионах построены и другие коллективные средства размещения, вне упомянутой выше программы. Подключен и частный сектор как потенциальная возможность для размещения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Андрей Кутепов

«Известия»: Есть отстающие города и регионы? Кто быстрее всех подготовился?

Андрей Кутепов: Быстрее подготовились те, кто уже проводил серьезные мероприятия. У нас был Кубок конфедерации, на котором мы обкатали и показали уровень подготовки не только стадионов и гостиничного комплекса, но и волонтеров.

В один из последних визитов временной комиссии Совета Федерации по подготовке России к ЧМ 2018 мы посетили Саранск. К встрече болельщиков и гостей города там помимо пятизвездочной и двух гостиниц категории 4 звезды, построен жилой комплекс: восемь жилых домов, которые будут использованы под гостиничные номера, с одно- и двухместным размещением. Это целый квартал со школой, отделом милиции, детским садом, которые потом будут введены в строй.

На стадионе, который вмещает 45 тыс. человек, проводили третий тестовый матч, и местная команда «Мордовия» вышла в первую лигу — на матч пришло 42 тыс. человек. До этого средняя посещаемость составляла 10 тыс.

Алексей Конюшков: Саранск не один, в план по размещению болельщиков включены еще два города: гостиницы Пензы и Ульяновска, соседствующих с Саранском, заняты практически полностью. Мы понимаем, какой мощный драйвер для развития регионов нашей страны мы получили.

Всего в ЧМ-2018 задействовано 38 городов, включая места размещения тренировочных баз команд. По разным экспертным оценкам, прогнозируется от 570 тыс. до 1 млн иностранных болельщиков.

«Известия»: Понятно, что в Сочи пятизвездочные гостиницы будут востребованы вне зависимости от ЧМ. А будут ли после мундиаля заполнены такие отели в Саранске и других не туристических городах?

Андрей Кутепов: Да, Мордовия — небольшой регион, 800 тыс. человек, 300 тыс. из них проживают в Саранске. В этом городе построен аэропорт, теперь мы сможем увеличить объем межрегиональных полетов, чтобы люди не летали через Москву. Есть такой нюанс:как только мы подготавливаем инфраструктуру, она сразу начинает заполняться — и стадионы, и аэропорты. Люди начинает больше путешествовать по стране.

«Известия»: Одно дело — иностранные болельщики, они могут позволить себе Holiday Inn. Другое дело, смогут ли российские туристы жить в таких гостиницах?

Андрей Кутепов: Все подстраиваются под ценовую политику. Есть высокий сезон, есть низкий — это международная практика. Цены там никого не пугают. Напомню, как только мы стали привлекать внимание к Золотому кольцу, оно сразу стало востребовано. У нас растет внимание и к спортивным состязаниям.

Конечно, каждый регион в своем направлении приветствует то, что ему более близко: шахматы, футбол или хоккей. Но то, что люди внутри страны начинают больше мигрировать и увлекаться теми или иными видами спорта, вне сомнения. Любое событие такого уровня становится драйвером, не важно, культурное, спортивное или какое-то другое.

«Известия»: Консалтинговая компания McKinsey проводила исследование — как повлияла подготовка к чемпионату на социальную и экономическую жизнь этих регионов. Что именно изменилось в них?

Алексей Конюшков: Я видел некоторые данные из этого исследования. Полагаю, отчет еще в стадии редактирования, не закончен. Результаты надо подсчитывать после чемпионата мира. Тем не менее, по оценкам, приток иностранных болельщиков на ЧМ-2018 обеспечит дополнительный вклад в размере 121 млрд рублей в ВВП России в 2018 году. Суммарный эффект от подготовки и проведения ЧМ-2018 составит для российской экономики 867 млрд рублей.

Наверное, для Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани влияние такого события, как ЧМ, будет заметно в меньшей степени, потому что эти города и до этого обладали устойчивыми туристическими потоками и принимали крупнейшие международные спортивные мероприятия. А вот для регионов, города которых не имели похожего опыта, чемпионат станет колоссальным по значимости событием. Особенно в сравнении с текущим уровнем развития туризма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Алексей Конюшков

«Известия»: А каков прогноз Ростуризма?

Алексей Конюшков: Значительный рост турпотока внутреннего и въездного. Причем можно ожидать прироста внутреннего турпотока не только во время Мундиаля, но и практически сразу после его окончания. Что касается въездного потока — с 2019 года также рассчитываем на стабильный рост. Процентов 20 можно прогнозировать.

Наследие мундиаля

«Известия»: Как города готовятся к чемпионату?

Денис Салий, руководитель представительства Калининградской области в Москве:

Для любого города, принимающего у себя чемпионат мира, это шанс впечатлить и отечественных, и иностранных гостей так, чтобы им захотелось вернуться. Наша задача — создать максимально комфортные условия и произвести впечатление, чтобы болельщики приехали в Калининград снова уже с семьями, детьми или с друзьями. Многие болельщики едут в Калининград из российских городов. Большинство же болельщиков ожидается из зарубежных стран. Кто-то приедет и из стран — участниц мундиаля: Англии, Бельгии, Швейцарии, Сербии, Хорватии, Нигерии, Испании и Марокко. Кстати, у нас будет проходить «Фестиваль болельщиков» и его фан-зона находится в очень интересном месте — на территории Дома советов, символа советского конструктивизма в Калининграде, строительство которого было начато еще в 70-е годы прошлого века. Там оборудован сценический комплекс с огромным экраном площадью более чем 100 кв. м, примерно с трехэтажный дом.

«Известия»: Успели ли построить в городах, принимающих ЧМ-2018, приюты для бездомных животных?

Андрей Кутепов: Когда только возник вопрос, мы были с инспекцией в Ростове-на-Дону, где нам показали питомники. Как нам сообщили в городах — участниках ЧМ, эвтаназии нет. Но всё время возникает вопрос — откуда появляются эти бездомные животные? О чем думают люди, которые сначала берут больших собак домой, а потом выгоняют их на улицу? Мы ведь не видим маленьких бездомных собачек. Мы видим крупных собак, которые вызывают у нас определенное беспокойство. Хотелось бы, чтобы люди, которые заводят животных, задумывались о последствиях.

«Известия»: Как регионы будут использовать наследие ЧМ?

Андрей Кутепов: Каждый регион решает этот вопрос, исходя из собственных реалий. В Самаре отремонтировали и утеплили фасады 380 домов. В Нижнем Новгороде был специально создан спортивный кластер рядом со стадионом, там же будет спортивная школа. В Екатеринбурге сейчас стадион на 45 тыс. мест, а после завершения чемпионата количество мест сократится до 20 тыс. Если будут сохранены искусственные газоны с подогревом, их можно использовать круглый год, проводить разные городские мероприятия. Чем больше будет количество матчей у местных клубов, тем больше будет повышаться посещаемость стадионов. Помимо спортивной очень много средств было вложено в развитие городской инфраструктуры — дорог, мостов, электроподстанций, коллекторных тоннелей, набережных.

«Известия»: В Калининграде есть какой-то план по использованию инфраструктуры ЧМ-2018??

Денис Салий: Один из очевидных — наполнить стадион футбольными матчами команды, которая будет играть в российской футбольной премьер-лиге. В прошлом сезоне сменился менеджмент и тренерский состав «Балтики», до этого команда была на предпоследнем месте в национальной лиге. При поддержке региональных властей текущий сезон команда заканчивает на пятом месте. В следующем году надеемся, что команда сможет выйти в РФПЛ.

Помимо выручки от продажи билетов и абонементов, можно также рассчитывать на деньги от трансляций футбольных матчей. А еще одним источником возмещения части расходов на содержание сооружения может стать выручка от продажи названия стадиона.

Нам повезло — у нас снег лежит всего 7–10 дней в году. Но даже у нас без крыши использовать стадион зимой невозможно. Мы изучаем опыт наших коллег, например стадион «Санкт-Петербург». Наличие крыши дает возможность проводить даже соревнования по плаванию, как это было сделано в Казани.

«Известия»: Подготовили ли города специальные программы для болельщиков?

Алексей Конюшков: Когда мы стали собирать предложения от городов, их было гигантское количество — от сплавов по рекам до посещения отдаленных заповедников. Тогда задача была сужена до трех часов до матча, после матча и если кто-то приезжает на день раньше. Сейчас уже все маршруты загружены на сайт Welcome-2018. У каждого города найдутся свои изюминки.

«Известия»: Кто лучше и быстрее всех подготовился?

Андрей Кутепов: Очень много хороших впечатлений, больше всего меня поразил Волгоград — Мамаев курган, на его изгибе оборудован потрясающий стадион, огромная подготовленная территория. Рядом будет введен бассейный комплекс, железнодорожная и трамвайная станция. В Волгограде — футбол на генетическом уровне. В мае 1943 года в освобожденном городе прошел первый футбольный матч, который назывался «На руинах Сталинграда».

«Известия»: Что будет больше расти после чемпионата мира — въездной туризм или внутренний? На внутренний туризм такие вещи влияют?

Александр Козлов: У меня по своим знакомым ощущение, что внутренний туризм у нас растет в последние годы.

Алексей Конюшков: Действительно растет. 56 млн за 2017 год, 24,4 млн — по въездному туризму. Например, семь лет назад внутренний поток составлял 30,5 млн. Мы рассчитываем на рост въездного и внутреннего туризма, это два связанных понятия. Болельщики распределяются примерно поровну, иностранных поменьше. Дальнейшее развитие мы связываем в первую очередь с внутренним туризмом.

Андрей Кутепов: Если больше будет региональных возможностей перемещаться из города в город, избегая центра, поток будет расти в геометрической прогрессии.

Плюсы и минусы спортивного праздника

«Известия»: Многие заработают на туризме: гостиницы, торговые центры, рестораны. Но кто-то ведь и потеряет? Например, магазины, торгующие оружием, уже закрылись.

Александр Козлов: Да, магазины, которые продают охотничье оружие, оружие самообороны, служебное, используемое для охранной деятельности, не смогут работать два месяца. С 25 мая по 25 июля введен особый режим. Но вряд ли такие магазины сильно пострадают — люди просто отложат на два месяца эти покупки.

«Известия»: Есть какие-то запреты, кроме продажи оружия?

Александр Козлов: Гражданам, которые сняли жилье, необходимо встать на учет в правоохранительных органах в течение трех суток, чтобы избежать сложностей и объяснений об отсутствии регистрации. Неудобство, которое может коснуться граждан, — запрет продажи алкогольных напитков и запрет продажи других напитков в стеклянной таре.

Транспортно-пересадочные узлы, прежде всего железнодорожные вокзалы, начали функционировать по новой схеме. Нет прямого прохода с поезда сразу в метро — только через здания вокзалов. Увеличено количество пропускных постов. Конечно, немного утомляет, но все эти меры повышают уровень безопасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Денис Салий

«Известия»: А как быть жителям городов, которые принимают ЧМ? Постараться уехать на это время?

Александр Козлов: Нашим гражданам, которые проживают в городах проведения матча, особенно в районах, где находятся стадионы, надо понимать, что определенное обременение может быть. Много пассажиров в общественном транспорте, особенно в дни проведения матча, много людей во дворах, потому что болельщики идут от ближайшей станции к стадиону, где-то собираются, договариваются.

Те, кто проживает рядом со стадионами, оказываются не в самом выгодном положении. Многие уезжают на этот период, а свое жилье сдают. В магазинах в эти дни не продается спиртное, вода в стеклянной таре. Маршруты болельщиков в Москве вытягивают до других станций метро, чтобы не перегружать близлежащие станции. Но оставаться или уезжать — каждый должен решить для себя сам.

«Известия»: В Калининграде заметно, что местные жители стараются взять отпуска и покинуть город?

Денис Салий: Знаю, что многие рассматривают возможность уехать на дачу или на побережье. Но повального стремления покинуть регион мы не наблюдаем, любое мероприятие будет связано с логистическими ограничениями, и те, кому неудобно, будут выезжать в курортную зону.

«Известия»: Если Россия рано вылетит из чемпионата, ожидается ли спад интереса к чемпионату?

Александр Козлов: Кто купил билеты, сдавать их уже не будет.

Денис Салий: Сомневаюсь, что возможна такая ситуация. Нет официальной статистики ФИФА, кто приобрел билеты и на какой именно матч. До 70% болельщиков, которые приедут в Калининград — иностранцы. У нас игр с участием российской сборной нет, как и четверть- и полуфиналов, поэтому нет такого риска.

Александр Козлов: По своему опыту могу сказать, что болельщики на такие матчи ходят, понимая, что, возможно, это их единственный в жизни шанс увидеть чемпионат мира.