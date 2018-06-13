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Болельщик ЧМ-2018 из Германии приехал в Москву на тракторе в кортеже с полицией

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Футбольный болельщик из Германии Губерт Вирт, который направляется на чемпионат мира по футболу, приехал в Москву на тракторе. Сотрудники столичной Госавтоинспекции радушно встретили иностранного гостя и сопроводили его.

Губерт Вирт отправился из немецкого города Форхгайм в начале июня. За это время он пересек Польшу и Белоруссию. К его трактору прицеплен дом на колесах в форме пивной бочки. В пути на мировое первенство мужчину также сопровождает собака.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Первенство откроется матчем в группе А между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится уже завтра (18:00 по мск). Главным арбитром встречи будет аргентинец Нестор Питана. Россияне также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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