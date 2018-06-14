С мечтой и без политики

В Москве состоялся очередной ежегодный конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. В ходе заседания, проходившего в канун первенства планеты, глава государства подчеркнул, что Россия искренне рада видеть у себя спортсменов и болельщиков 21-го чемпионата мира по футболу. Он также пообещал обеспечить всем, кто приедет на мундиаль, максимум комфорта и самые позитивные эмоции. В свою очередь, президент ФИФА Джанни Инфантино лично поблагодарил Владимира Путина за организацию ЧМ-2018.

На 68-й конгресс ФИФА в Москву приехали делегаты всех 211 национальных футбольных ассоциаций и шести континентальных конфедераций, отметил Владимир Путин. Глава государства поблагодарил присутствующих за поддержку в течение тех семи лет, что Россия готовилась к одному из самых популярных и знаковых событий мирового спорта. Особые слова благодарности он адресовал президенту ФИФА Джанни Инфантино, отметив его неизменно позитивный настрой в отношении нашей страны.

Владимир Путин особо отметил верность Международного футбольного союза принципу «Спорт без политики».

— Россия всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на развитие и укрепление созидательного начала спорта, его безграничного гуманистического потенциала, — сказал он.

Подобные крупные события, подчеркнул российский президент, дают возможность узнать новое о разных народах и их традициях, найти новых друзей. Это, по его словам, помогает убедиться, что в других странах тоже живут добрые, увлеченные и открытые люди, которые хотят жить в мире, общаться, ездить друг к другу в гости, вместе смотреть и вместе играть в футбол.

— Наша цель, чтобы все наши гости — от звезд футбола до простого болельщика — почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь, — отметил Владимир Путин.

Он также напомнил и о важном значении, которое чемпионат имеет для страны-организатора.

— Многие поколения наших болельщиков мечтали о том, чтобы у нас собрались лучшие команды мира. И уже завтра эта мечта станет реальностью, — заявил глава государства.

Владимир Путин заверил, что РФ готова принять у себя чемпионат мира ФИФА и обеспечить всем гостям максимум комфорта и самые позитивные эмоции.

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола, член совета ФИФА Фернандо Сарни высоко оценил выступление президента РФ перед делегатами конгресса и выразил уверенность, что Россия справится с проведением предстоящего чемпионата мира. Напомним, именно Бразилия принимала предыдущий мундиаль в 2014 году.

— Мы по себе знаем, насколько сложно организовать событие такого масштаба, — поделился с «Известиями» Фернандо Сарни. — В спортивном, инфраструктурном и логистическом плане нужно провести большую работу. Особенно это касается вопросов безопасности. Но мы видим, что в России уже всё готово. И в Москве, и в Сочи, где базируется сборная Бразилии. Я очень доволен условиями, в которых живет наша команда. Уверен, что чемпионат мира пройдет на высоком уровне, как и гарантировал президент Путин. Ему и его стране пришлось проделать большую работу по подготовке к этому чемпионату мира, но всё организовано прекрасно. Хочется поблагодарить за это российского лидера, а также за ту поддержку ФИФА, которую он высказал в своей сегодняшней речи.

Одним из ключевых событий конгресса стал выбор организаторов чемпионата мира 2026 года. Ранее уже было решено, что в нем примут участие 48 сборных — на 16 команд больше, чем в 2018-м. В итоге впервые в истории турнир примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. За их совместную заявку проголосовали 134 национальные федерации из 199. Единственным конкурентом этой тройки стран в борьбе за ЧМ-2026 было Марокко.

— Думаю, конгресс ФИФА принял оптимальное решение, — заявил «Известиям» финалист чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции Микаэль Сильвестр. — США и Канада — большие страны, способные провести крупный турнир на высоком уровне. То же касается и Мексики, которая является по-настоящему футбольной страной. Эти три государства могут организовать всё на том же уровне, что и Франция, Германия и Россия.

По мнению Фернандо Сарни, решение впервые в истории отдать чемпионат мира сразу трем странам оправдано с учетом огромного потока гостей, который будет вызван увеличением числа участников турнира в полтора раза.

— Это решение пойдет на пользу мировому футболу и ФИФА, — считает он. — С учетом того, что в 2026 году будет 48 команд, очень важно, чтобы инфраструктура принимающей стороны выдержала поток приезжих команд и болельщиков. США, Канада и Мексика должны справиться с этим.

Вечером на Красной площади состоялся гала-концерт классической музыки «Звезды мировой сцены», приуроченный к старту чемпионата мира по футболу. У стен Кремля собрались ведущие оперные певцы России и мира — сопрано Анна Нетребко, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, теноры Юсиф Эйвазов, Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес, бас Ильдар Абдразаков. В сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева они исполнили популярные арии. Ведущими вечера выступили топ-модель, филантроп Наталья Водянова и пианист Денис Мацуев. Ему же принадлежала и сама идея концерта.

— Я очень рад, что моя инициатива собрать великих исполнителей в сердце нашей страны, на Красной площади, воплотилась в жизнь. Мы играли классическую музыку и пели — за футбол, за мир, за спорт, за дружбу. У нас получилось уникальное созвездие артистов, — рассказал «Известиям» народный артист РФ. — Вчера мы слушали великих певцов на Красной площади, а уже сегодня будем срывать голос в «Лужниках» во время торжественного официального открытия чемпионата мира по футболу. Нужно обязательно поддержать нашу сборную. Настоящих болельщиков отличает то, что они остаются со своей командой, несмотря ни на что. Сборной России очень нужны наши энергетика, страсть и поддержка. Мы — вместе с нашими футболистами, болеем за них и гордимся ими.

У некоторых из выступавших со спортом особые отношения. Так, солист Мариинского театра, народный артист Татарстана и Башкортостана Ильдар Абдразаков признался «Известиям», что иногда и сам выходит на футбольное поле.

— Культура и спорт объединяют мир и несут людям счастье. Я с детства люблю футбол — и смотреть, и играть в него. Когда я приезжаю в Москву, мы собираемся и играем вместе с Денисом Мацуевым, Василием Ладюком, Александром Сладковским и другими музыкантами — у нас получается такая «музыкальная сборная», — рассказал певец.