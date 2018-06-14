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Бесплатные поезда доставят тысячу болельщиков на первый матч ЧМ в Москве

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Более тысячи болельщиков приедут в Москву на бесплатных поездах на первый матч первенства мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Об этом заявили в РЖД в четверг, 14 июня.

«Более тысячи болельщиков приедут в Москву в бесплатных поездах на первый матч сборной России из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Саранска, Адлера, Ростова-на-Дону и Волгограда», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо купить билет на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи ЧМ состоятся в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Сборная России на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

10 июня около здания МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве открылась фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу.

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