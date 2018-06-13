Болельщики из Нигерии хотят принести живую курицу на матч ЧМ-2018

Нигерийские болельщики хотят принести живую курицу на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде, где сыграет их сборная, рассказал министр по культуре и туризму области Андрей Ермак. Чиновник пояснил, что птица считается талисманом в этой африканской стране.

«Понятно, что мы сказали, что на стадион проходить с курицей нельзя ни в коем случае», — цитирует Ермака «РИА Новости».

При этом местные власти пообещали подсказать болельщикам, где можно будет купить живую птицу, если они все-таки решат приобрести ее, чтобы поддержать команду.

13 июня в Москву на тракторе прибыл футбольный болельщик из Германии Губерт Вирт. К его транспорту прицеплен передвижной дом в виде пивной бочки, а в дороге мужчину сопровождает собака.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Калининграде пройдут матчи следующих сборных: Хорватия–Нигерия (16 июня), Сербия–Швейцария (22 июня), Испания–Марокко (25 июня), Англия–Бельгия (28 июня).