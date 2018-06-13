Португалец доехал до России на велосипеде ради чемпионата мира

Футбольный болельщик из Португалии Элдер Батишта, который едет на чемпионат мира по футболу на велосипеде, уже добрался до России.

«Официально. Я уже приехал в Россию», — написал он на странице своей акции в Facebook в среду, 13 июня.

Батишта выехал из своего родного поселка Аленкер 6 мая. За это время он проехал через Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву и Латвию. На страницу в Facebook, где он выставляет фотографии и видео из необычного путешествия, подписались уже 5,5 тыс. человек.

Конечным пунктом болельщика должен стать поселок Кратово Московской области, где находится база португальской сборной. Общая протяженность его маршрута составит 4,7 тыс. км.

13 июня сообщалось, что немец Губерт Вирт приехал на чемпионат мира по футболу в Москву на тракторе. Сотрудники столичной Госавтоинспекции радушно встретили иностранного гостя и сопроводили его.

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.