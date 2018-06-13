Сборная Испании уволила главного тренера за сутки до старта ЧМ-2018

Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом объявил президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес на пресс-конференции в Краснодаре.

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», — цитирует телеканал «360» слова Рубиалеса. Соглашение 51-летнего специалиста было рассчитано до лета 2020 года. Местные СМИ отмечают, что за досрочное расторжение контракта «королевский клуб» заплатит €2 млн.

💣Вот так взорвалось! Сборная Испании уволила главного тренера Хулена Лопетеги за 1 день до старта #ЧМ2018 pic.twitter.com/gNfFA4YMc5 — Известия Спорт (@izvestia_sport) June 13, 2018

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 12 июня о назначении Лопетеги на пост главного тренера после окончания чемпионата объявил футбольный клуб «Реал».

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Игроки национальной команды Испании прибыли в Краснодар 7 июня.