Сборная Египта прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Египта по футболу прилетела в Москву для участия в чемпионате мира. Команда будет базироваться в Грозном.

В воскресенье, 10 июня, египтяне проведут первую открытую тренировку на стадионе «Ахмат Арена».

На групповом этапе сборная Египта сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург), Россией (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград).

Один из самых главных вопросов, который волнует болельщиков, — сумеет ли восстановиться от травмы главная звезда сборной Египта Мохамед Салах. Сам футболист утверждает, что идет на поправку и будет готов к первому матчу чемпионата мира по футболу.

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