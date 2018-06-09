Салах рассчитывает начать ЧМ-2018 с первой игры

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах пообещал, что восстановится к первому матчу чемпионата мира по футболу против Уругвая.

Он отметил, что сделает «всё возможное», чтобы быть готовым к мундиалю, а также рассказал, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, сообщает телеканал RT.

«Я никогда не откажусь от своей мечты. Обещаю сделать всё возможное для египетского народа», — подчеркнул спортсмен.

Мохаммед Салах получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Форвард столкнулся с защитником «сливочных» Серхио Рамосом и покинул поле на 30-й минуте. У него диагностировали растяжение связок плечевого сустава.

Болельщики «Ливерпуля» и сборной Египта после матча обрушились с критикой в адрес Рамоса. Они посчитали, что он намеренно вывел Салаха из игры. Египетский адвокат даже подал иск на €1 млрд против Рамоса и направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Сборная Египта на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург), Россией (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград).