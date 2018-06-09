Прямой эфир
Сюжет:

Салах рассчитывает начать ЧМ-2018 с первой игры

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах пообещал, что восстановится к первому матчу чемпионата мира по футболу против Уругвая.

6000 финских болельщиков приедут в Россию на ЧМ-2018
В посольстве Финляндии отметили высокий интерес к предстоящему чемпионату мира по футболу

Он отметил, что сделает «всё возможное», чтобы быть готовым к мундиалю, а также рассказал, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, сообщает телеканал RT.

«Я никогда не откажусь от своей мечты. Обещаю сделать всё возможное для египетского народа», — подчеркнул спортсмен.

Мохаммед Салах получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Форвард столкнулся с защитником «сливочных» Серхио Рамосом и покинул поле на 30-й минуте. У него диагностировали растяжение связок плечевого сустава.

Болельщики «Ливерпуля» и сборной Египта после матча обрушились с критикой в адрес Рамоса. Они посчитали, что он намеренно вывел Салаха из игры. Египетский адвокат даже подал иск на €1 млрд против Рамоса и направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Сборная Египта на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург), Россией (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин попросил сделать день открытия ЧМ выходным для москвичей
Португальских футболистов научили русским словам перед поездкой на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017