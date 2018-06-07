Огурец на палочке

Чемпионат мира по футболу, который Россия примет впервые, не за горами. Президент уже подписал футбольный мяч ЧМ, а в Сети появилась запись гимна мундиаля. Кроме того, стало известно, что Россия выступит на турнире под девизом «Играй с открытым сердцем». Так что подготовка идет полным ходом — города, принимающие матчи, намерены достойно встретить иностранных болельщиков: навигацию упрощают, полицейских обучают английскому, устанавливают всякие диковинки и придумывают другие «фишечки», чтобы турнир остался в памяти надолго. Что интересного подготовили для фанатов регионы — в материале портала iz.ru.

ЧМ_1 Вид на центральный вход в парк «Сокольники» Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Дунем от души

В московских «Сокольниках» 13 июня установят девятиметровую электрическую вувузелу. Это рожок, который используют болельщики на футбольных матчах. По одной из версий, его создал южноафриканец Фредди Мааки в 1970 году. Он снял рожок со своего велосипеда и стал использовать его на играх, потом он удлинил трубку. В итоге изобретение стало очень популярным.

В московском парке огромную вувузелу поставят на Фонтанной площади, где она простоит до конца мундиаля. Изготовят ее из пластика и раскрасят в цвета российского флага.

Внутри устройства будут динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь.

Худрук «Сокольников» Андрей Копосов рассказал, что «в отличие от классической вувузелы тон электрического инструмента выше, а звучание мягче» — громкость не превышаетт 120 децибел (как у автомобильного гудка).

«Кроме того, у вувузелы будет еще одна важная функция, которая наверняка понравится многим нашим болельщикам. На время матчей российской сборной динамики будут транслировать матчи. Поклонники футбола или просто гости парка смогут поддержать наших футболистов громким гудком, когда они забьют гол», — отметил он.

Футбольные монеты и спортбары для зэков

Вслед за выпуском сторублевой купюры к ЧМ в Приморье придумали акцию по обмену обычных монет на памятные 25-рублевые монеты, посвященные чемпионату.

Оказывается, россияне стали всё чаще платить банкнотами, а монеты складывать в копилки. По этой причине металлические денежные знаки, особенно самых низких номиналов, исключаются из оборота.

«Мы призываем продлевать жизнь монетам и активно использовать их при любых расчетах», — отметил замначальника Дальневосточного главного управления Банка России Василий Прокофьев.

ЧМ_2 Памятные монеты, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу – 2018 Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Приморский край отличился еще и тем, что местные заключенные смогут в культурной обстановке поболеть за наших. Во всех колониях теперь есть спортбары, где осужденные в качестве поощрения могут провести свободное время за свой счет.

Там установили телевизоры, которые будут транслировать матчи чемпионата. Посетителям кафе предложат специальное меню, в которое войдут сладости, соки и салаты из свежих овощей, выращенных в теплицах и на участках пенитенциарных учреждений.

Для заключенных также проводят конкурсы на лучшие речевки и плакаты.

Ду ю спик рашн?

В преддверии турнира Донской государственный технический университет в Ростове организовал экспресс-курсы английского языка для сотрудников МВД и РЖД, задействованных в подготовке мундиаля.

«В режиме мастер-класса как для полиции, так и для железнодорожников мы проводим три коммуникативных блока. В первом блоке рассказываем слушателям курсов о том, как представляться незнакомым людям», — отметила профессор Елена Муругова.

ЧМ_3 Проводники поезда на Казанском вокзале Фото: ТАСС/Александр Щербак

На занятиях сотрудники МВД также учатся объяснять людям, как добраться до нужной точки. Кроме того, силовики теперь не растеряются, если у иностранца пропадет сумка или кто-то из них потеряется сам.

А в обучении железнодорожников сделали упор на специальных терминах: зал досмотра, багажная лента, табло расписания, решение проблем, связанных с потерей документов, опозданием на поезд. Они также смогут отвечать на вопросы, связанные с поиском достопримечательностей и объектов на вокзале: комнаты матери и ребенка, аптеки.

Продвинутые кассиры и дополнительные поезда

Московское метро также подготовят для зарубежных гостей: во время турнира на станциях будут дежурить англоговорящие волонтеры и сотрудники подземки (даже кассиры заговорят на иностранном языке).

Всю аудио- и визуальную информацию в вагонах перевели на английский.

В метро также запустят дополнительные поезда в дни матчей. Кроме того, за несколько часов до и после игр составы будут следовать с минимальными интервалами — как в час пик в будни. Кстати, на Кольцевой линии с осени курсирует фирменный поезд ЧМ-2018.

Компания «Аэроэкспресс» решила продлить время движения поездов до 3:00 в ночь на 28 июня, на 4 июля и на 12 июля. Последний от Белорусского вокзала отправится в 3:00, из Шереметьево — в 2:30. От Павелецкого вокзала в Домодедово — также в 3:00, из Домодедово — в 2:00. И от Киевского вокзала последний поезд отойдет в 2:30, из Внуково в Москву — в 2:00.

В остальные дни чемпионата «Аэроэкспрессы» будут курсировать по расписанию. «Существующих рейсов достаточно для того, чтобы справиться с пассажиропотоком», — отметил исполнительный директор компании Валерий Фёдоров.

Барные стойки в электричках и вытрезвители

Министр культуры Московской области Оксана Косарева, как ни странно, пообещала в брендированных подмосковных электричках барные стойки.

«ЦППК рассматривает вариант установки в вагонах барных стоек — это то, что любят болельщики. Почему-то барные стойки ассоциируются только с алкоголем. Это могут быть чай, кофе, квас, гастрономические продукты Подмосковья: коломенская пастила, рузское молоко, зарайский хлеб и так далее», — отметила Косарева.

Фанатов, которые переберут со спиртным, в некоторых принимающих ЧМ городах примут вытрезвители. В ростовской больнице уже подготовили 40 коек с этой целью. На базе центральной городской клинической больницы Калининграда также на время мундиаля откроют отделение-вытрезвитель.

А в Саранске уже работают подобные учреждения. «Датчане известны своей любовью к пиву? Ничего плохого не могу сказать о датчанах. Но если им понадобится помощь, то и им поможем», — передает «Чемпионат» слова замминистра здравоохранения Мордовии.

Полезный Fan ID

Кроме вытрезвителей, и иностранные, и российские болельщики смогут еще побывать в музеях, причем со скидкой. Но для этого нужно иметь паспорт Fan ID. Владимир Путин его, например, уже получил.

С этим документом можно будет бесплатно попасть на экспозицию в Новой Третьяковке.

ЧМ_4 Паспорта болельщика чемпионата мира по футболу – 2018 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

19 июня в Екатеринбурге организуют «Футбольную ночь музеев», а болельщики, приехавшие в Калининградскую область, смогут стать обладателями «карты гостя». Она даст право на дисконт при размещении в гостинице, посещении музеев и сувенирных магазинов.

По оценкам Ростуризма, в страну прибудет свыше 1 млн иностранных фанатов, российских будет еще 1,5 млн.

Саранча не пройдет

Регионы подготовили не только культурную программу для гостей ЧМ, но и приняли меры, чтобы ничего не помешало проведению чемпионата. Например, саранча. В Минсельхозе заверили, что она не проберется на футбольные поля.

«Борьба с этим вредителем ежегодная, комплекс мер подготовлен, чтобы последствия были минимальными. Регионы готовы, есть химикаты, есть отряды для воздушной и наземной обработки», — сказал ТАСС первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

ЧМ_5 Во время обработки поля химикатами для борьбы с саранчой Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По его словам, угрозы распространения саранчи на большие расстояния, чем говорили эксперты, пока не предвидится.

Ранее СМИ предостерегли, что полчища насекомых могут добраться до Волгограда, где состоится несколько матчей мундиаля.

Зубы акулы и огурец на палочке

А чтобы ЧМ стал незабываемым (хотя если саранча съест траву на полях, так и будет), для болельщиков подготовили весьма оригинальные сувениры.

В Сочи можно будет приобрести окарину в виде футбольного мяча. «Это такой духовой музыкальный инструмент, род свистковой флейты без выдувного отверстия. Мы хотим попробовать сделать их в форме футбольных мячей. Несмотря на кажущуюся простоту окарины, на ней можно исполнить любую мелодию», — рассказала ТАСС руководитель территории творчества «Олгиз» Ольга Бойко.

В Санкт-Петербурге к чемпионату мира сделали сувениры, посвященные кошкам, которые стали очередным символом города.

«Мы создали серию кружек и значков с котами из разных стран. Там изображен котик, флаг страны, которая будет принимать участие в ЧМ, и три слова: как будет «кошка» на этом языке, как на этом языке кошка мяукает и как кошку жители этой страны подзывают. Такой кошачий разговорник получается», — рассказала основатель музея «Республика кошек» Анна Кондратьева.

ЧМ_6 Покупатели в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к чемпионату мира по футболу – 2018 Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Из Волгограда гости турнира смогут увезти зубы доисторической акулы — такой сувенир предложит областной краеведческий музей. Миллионы лет назад территория региона находилась на дне древнего океана, и зубы акул достаточно часто здесь находили.

Волгоградский музей-заповедник «Старая Сарепта», в котором расположен единственный в России музей горчицы, во время ЧМ предложит туристам горчичное масло и горчичные соусы с имбирем, с сельдереем и свеклой, с нардеком и на рассоле, а также сарептские пряники, которые изготовят по старинным рецептам первых немецких колонистов в Нижнем Поволжье. А в сувенирной лавке посетителей ждут арбузный кофе, горчичный, морковный и степной чай.

Вкусные сувениры готовят и города, не являющиеся организаторами ЧМ. Например, в Суздале гостям предложат особенные соленые огурцы на палочке. Их засолят на пиве по специальному рецепту.

Суздальский огурец считается гастрономическим брендом региона. Ежегодно во вторую субботу июля там проводят Праздник огурца, на котором угощают, например, огуречным вареньем и огуречным барбекю.



