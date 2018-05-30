Пять тысяч таксистов в Москве обучат английскому языку к ЧМ-2018

Столичная мэрия организовала курсы английского языка для аккредитованных на ЧМ-2018 года водителей такси. Об этом сообщил заместитель главы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

По его словам, курсы для таксистов открыты для максимально качественного обслуживания футбольных болельщиков. Водители уже начали проходить обучение. Пронин добавил, что всего для работы на ЧМ-2018 аккредитацию получили 5 тыс. такси, а обучение обязательно для всех водителей.

Таксистов ждет восьмичасовой курс лекций, после чего они должны будут сдать тест. Если водитель не справится с заданием, то ему придется пройти дополнительный инструктаж, чтобы добиться положительного результата, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, для водителей такси разработаны памятки с полезной информацией о работе во время турнира: расписание матчей, англо-русский разговорник, телефоны экстренных служб, схемы размещения стоянок такси рядом со стадионами, а также советы таксистам о повышении безопасности перевозок.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. За турниром будут следить 54% россиян.