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Все указатели в московском метро переведут на английский

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Фото: ТАСС/Солунин Михаил
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Все указатели и карты метро Москвы будут переведены на английский язык в течение 2018 года. Об этом в понедельник, 4 июня, рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Информация на указателях и лайтбоксах (светящихся элементах навигации на платформах) будет продублирована на английском языке, чтобы иностранным туристам было проще ориентироваться, сообщает портал мэра Москвы. 

Также на выходах из метро появятся карты местности. 

Обновление навигации в столичной подземке началось в 2016 году. К началу ЧМ-2018 по футболу новые указатели появятся на 24 станциях Кольцевой линии и внутри нее, а также рядом со стадионами «Лужники» и «Спартак». 

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Как писали «Известия» ранее, 4 июня, в победу сборной РФ верит каждый седьмой гражданин страны.

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