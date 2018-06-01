Северный вестибюль станции метро «Спортивная» закрыли до 8 июня

Северный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии московского метро закрыли на ремонт до 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В ходе работ планируется заменить напольное покрытие нижней площадки эскалатора, что невозможно сделать во время движения пассажиров. Для входа и выхода будет открыт южный вестибюль, ведущий к Проектируемому проезду № 2309 и станции МЦК «Лужники», передает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что 2 и 3 июня для ремонта в переходе станции будет закрыт восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии, который ведет к улице Бутырский вал. Вход и выход будет осуществляться через западный вестибюль.

До конца 2018 года в Москве запустят 15 новых станций метро. Таким образом, к 2025 году протяженность линий метрополитена будет практически удвоена.