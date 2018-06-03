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Причиной возгорания у метро «Маяковская» могло стать замыкание кабелей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Причиной возгорания в шахте станции московского метро «Маяковская», по предварительным данным, могло стать замыкание кабелей на территории близлежащей стройплощадки, сообщил представитель компании Constructor, которая ведет работы на данном объекте.

«Возгорание кабеля произошло в шахте метрополитена, которая расположена на территории строительной площадки. Сегодня на площадке никаких работ не велось. Пострадавших нет, на месте работают специалисты МЧС», — сообщил он, уточнив, что причиной могло стать замыкание кабелей. Слова представителя компании передает «РИА Новости».

Ранее 3 июня сообщалось, что северный вестибюль станции «Маяковская» закрыли для пассажиров из-за задымления на улице. Пресс-служба метрополитена уточнила, что инфраструктура подземки в порядке, дым затянуло с улицы. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что на строительной площадке рядом со станцией метро произошло возгорание кабеля.

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