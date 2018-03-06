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Вытрезвитель откроется на базе больницы Калининграда на время ЧМ-2018

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Фото: правительство Калининградской области/gov39.ru
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Отделение-вытрезвитель для нуждающихся в помощи болельщиков на базе центральной городской клинической больницы Калининграда откроется на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил

«Вытрезвители — будут»
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн — о возрождении системы вытрезвителей, введении тестирования на наркотики на рабочих местах и запуске государственной неотложной помощи для пьяных

министр здравоохранения региона Александр Кравченко во вторник, 6 марта.

«Принято решение на базе центральной городской клинической больницы развернуть дополнительное отделение, в котором будут принимать тех, кто нуждается в медицинской помощи и находится в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует его «РИА Новости».

Вытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям.

Вытрезвитель, открытый в начале 2018 года в Пензе, так и не начал принимать посетителей. Сейчас же нетрезвые горожане после медицинского освидетельствования помещаются под административный арест, если помощь медиков им не требуется.

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