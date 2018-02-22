Открытый в Пензе в начале 2018 года вытрезвитель до сих пор пустует

Вытрезвитель, открытый в начале 2018 года в Пензе, так и не начал принимать посетителей. Причина этого обсуждалась на сессии городской думы по материалам доклада начальника УМВД Пензы Владимира Лысова.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», статус вытрезвителя — учреждение временного содержания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не нуждающихся в медицинской помощи. Таким образом, он не относится к медицинским учреждениям. А это значит, отметил Лысов, что по закону туда нельзя отправлять граждан в опьянении.

Сейчас же нетрезвые горожане после медицинского освидетельствования помещаются под административный арест, если помощь медиков им не требуется.

Депутаты рассчитывают разрешить это противоречие на заседаниях постоянных комиссий городской думы.

Первоначально предполагалось, что вытрезвитель в Пензе будет исполнять роль социального учреждения, а обслуживать его клиентов станут работники социальных служб.

В конце января портал iz.ru в Госдуме предложили вернуть лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков, от которых отказались в 2011 году.