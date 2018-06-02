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Болельщики не получат свинину во время Чемпионата мира – 2018

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Продажа бургеров, сосисок и колбасок из свинины будет запрещена во время мундиаля, сообщает «Газета.ру».

Организаторы Чемпионата мира по футболу приняли такое решение из уважения к религиозным чувствам мусульман, поскольку начало турнира совпадает со священным месяцем Рамаданом.

Болельщикам предоставят блюда из курицы и говядины, но в VIP-ложах можно будет заказать пармскую ветчину.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На групповом этапе сборная РФ сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Ожидается, что на мундиаль приедут не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.

31 мая экономисты из австрийского университета Инсбрука подсчитали, что у Бразилии самые высокие шансы на победу в предстоящем ЧМ-2018 — вероятность ее чемпионства составляет около 16,6%.

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