«ВКонтакте» запустила футбольный раздел к ЧМ-2018

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает новостную ленту с записями о Чемпионате мира по футболу. Любой пользователь может включить специальную вкладку, где на протяжении всего турнира будут собираться новости и фоторепортажи, интервью и аналитические статьи от официальных сообществ FIFA, Оргкомитета ЧМ-2018 и ведущих спортивных изданий.

В информационном блоке над футбольной лентой, доступной на сайте и в мобильных приложениях, будет отображаться счёт текущих и прошедших матчей, а также анонсы будущих игр. По клику пользователи смогут ознакомиться с составами команд, турнирной таблицей, календарем игр, подробной статистикой и информацией об игроках.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила алгоритм «Немезида» для защиты уникального контента пользователей.