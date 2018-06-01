«ВКонтакте» запустила алгоритм Немизида для защиты пользователей
«ВКонтакте» с 1 июня запустила алгоритм защиты уникального контента под названием Немезида, рассказал директор по маркетингу социальной сети Александр Круглов.
Искусственный интеллект в автоматическом режиме ищет повторяющиеся публикации и отправляет их на рассмотрение команде модераторов, говорится в сообщении Круглова.
Любой пользователь имеет возможность присоединиться к обучению алгоритма и пожаловаться на неоригинальный контент.
Для этого необходимо открыть меню записи с помощью иконки в правом верхнем углу публикации. Затем нажать на кнопку «Пожаловаться» и выбрать в качестве причины «Неоригинальный контент».
К заявке потребуется приложить ссылку на оригинальную запись в соцсети. Все жалобы обработает команда модераторов.
Если копию разместили нечестным способом, к сообществу могут применить наказание вплоть до полного отключения страницы от системы монетизации «ВКонтакте». Первые предупреждения Немезида вынесет 15 июня. Оспорить предупреждение сообщество может в течение 24 часов.
В мая пользователи «ВКонтакте» раскритиковали скрытую функцию соцсети, позволяющую другим людям находить аккаунты по номеру мобильного телефона.