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«ВКонтакте» запустила алгоритм Немизида для защиты пользователей

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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«ВКонтакте» с 1 июня запустила алгоритм защиты уникального контента под названием Немезида, рассказал директор по маркетингу социальной сети Александр Круглов.

Искусственный интеллект в автоматическом режиме ищет повторяющиеся публикации и отправляет их на рассмотрение команде модераторов, говорится в сообщении Круглова.

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Любой пользователь имеет возможность присоединиться к обучению алгоритма и пожаловаться на неоригинальный контент.

Для этого необходимо открыть меню записи с помощью иконки в правом верхнем углу публикации. Затем нажать на кнопку «Пожаловаться» и выбрать в качестве причины «Неоригинальный контент».

К заявке потребуется приложить ссылку на оригинальную запись в соцсети. Все жалобы обработает команда модераторов.

Если копию разместили нечестным способом, к сообществу могут применить наказание вплоть до полного отключения страницы от системы монетизации «ВКонтакте». Первые предупреждения Немезида вынесет 15 июня. Оспорить предупреждение сообщество может в течение 24 часов.

В мая пользователи «ВКонтакте» раскритиковали скрытую функцию соцсети, позволяющую другим людям находить аккаунты по номеру мобильного телефона. 

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