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Пользователи «ВКонтакте» раскритиковали скрытую функцию соцсети

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Пользователи «ВКонтакте» обнаружили скрытую функцию соцсети — она позволяет другим людям находить аккаунты по номеру мобильного телефона. Об этом сообщил один из пользователей Twitter.

Он высказал опасение, что при возможности по умолчанию находить страницы через номер телефона злоумышленники могут путем перебора получить полную базу номеров. Он отметил, что аналогичную функцию в апреле отключил Facebook. В ответ на это многие пользователи российской соцсети заявили о намерении изменить настройки приватности, чтобы запретить находить их страницы по номеру телефона, сообщает телеканал «360».

Другие пользователи заметили, что подобное открытие ничего не изменит.

Представитель «ВКонтакте» в комментарии порталу vc.ru подчеркнул, что воспользоваться подобной лазейкой для поиска чужих страниц в соцсети будет нелегко, поскольку число таких запросов строго ограничено по их количеству в день, а также потому, что в результатах импорта отображаются не только знакомые из телефонной книги, но и профили других пользователей. В компании добавили, что подобная функция появилась еще в 2013 году, но теперь пользователи смогут запретить искать свою страницу по номеру телефона, отрегулировав настройки, сообщает «РИА Новости».

В феврале «ВКонтакте» признали самой популярной социальной сетью у некоммерческих и благотворительных организаций. 

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