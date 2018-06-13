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Россиянкам рекомендовали отказаться от интима с иностранными болельщиками

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Россиянкам рекомендовали не вступать в интимную связь с иностранными болельщиками, чтобы потом не воспитывать детей в неполных семьях. С таким заявлением выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

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«Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их», — заявила она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Плетнева напомнила, что после Олимпиады 1980 года в стране появилось множество матерей-одиночек, дети которых «потом страдают и страдали, еще со времен советской власти».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ожидается, что мундиаля посетят до 1 млн болельщиков. Наибольший интерес к мировому первенству проявили фанаты из стран Латинской Америки, США, Германии и Швейцарии.

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