Бегемоты в зоопарке Калининграда предсказали победителя первого матча ЧМ-2018

Бегемоты из калининградского зоопарка предсказали победителя первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Согласно прогнозу животных, игра закончится ничьей. Сотрудники зоопарка пояснили, что к двум порциям еды с табличками «Россия» и «Саудовская Аравия» выпустили бегемотов Мили и Глясика, однако последний отказался от угощений, поэтому оракулом пришлось побыть самке.

«Мы долго не хотели заниматься «звериным» прогнозом результатов матчей ЧМ. Но нас уговорили. Но предсказание бегемотов Мили и Глясика стало первым и последним», — приводит телеканал «360» сообщение пресс-службы.

Миля сначала съела обе порции угощения, что сотрудники зоопарка трактовали как предсказание счета 1:1. Ранее эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал в матче-открытии ЧМ-2018 победу сборной России. Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.