Прямой эфир
Сюжет:

Бегемоты в зоопарке Калининграда предсказали победителя первого матча ЧМ-2018

0
Фото: ru.wikinews.org/Alexandr Podgorchuk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бегемоты из калининградского зоопарка предсказали победителя первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Животный инстинкт
Главные спортивные оракулы, ничего не понимающие в спорте

Согласно прогнозу животных, игра закончится ничьей. Сотрудники зоопарка пояснили, что к двум порциям еды с табличками «Россия» и «Саудовская Аравия» выпустили бегемотов Мили и Глясика, однако последний отказался от угощений, поэтому оракулом пришлось побыть самке.

«Мы долго не хотели заниматься «звериным» прогнозом результатов матчей ЧМ. Но нас уговорили. Но предсказание бегемотов Мили и Глясика стало первым и последним», — приводит телеканал «360» сообщение пресс-службы.

Миля сначала съела обе порции угощения, что сотрудники зоопарка трактовали как предсказание счета 1:1. Ранее эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал в матче-открытии ЧМ-2018 победу сборной России. Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Математики вычислили победителя чемпионата мира по футболу
Созданная пермским физиком нейросеть вычислила победителя ЧМ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017