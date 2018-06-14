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Дик Адвокат пожелал сборной России удачи на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов
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Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат призвал спокойно отнестись к любому результату матча с Саудовской Аравией, поскольку футбол оставляет возможность для маневра. Статья известного голландского специалиста, посвященная старту чемпионата мира по футболу – 2018 опубликована в газете «Спорт-Экспресс».

«Не верьте тем, кто говорит, что первый матч — самый важный. Этим и хорош футбол, он всегда оставляет маневр. Но важно уметь воспользоваться своим преимуществом. Кого-то может расслабить победа, а кого-то уничтожить стартовое поражение», — отметил Адвокат.

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В качестве примера специалист привел выступление сборной России на Евро-2012. Тогда в первом матче россияне разгромили чехов со счетом 4:1.

«Все нам раздавали комплименты. Я читал разные мнения в те дни, кто-то чуть ли не скрытыми фаворитами турнира нас называл», — пишет Адвокат.

Далее последовали ничья с Польшей и поражение от Греции и, как итог, невыход команды в плей-офф чемпионата Европы.

«Поучительная история. До сих пор не нахожу одного, единственно верного объяснения всему этому», — говорит Адвокат.

Специалист добавил, что будет следить за выступлением сборной России на ЧМ-2018, в частности, за Игорем Акинфеевым, Сергеем Игнашевичем и Юрием Жирковым, с которыми работал в прошлом.

«В общем, удачи тебе, Россия! Пусть у нового поколения получится лучше, чем у того, с которым работал я. Пусть повезет больше, чем нам, это очень важно. Поэтому еще раз — удачи!» — резюмировал Адвокат.

Матч-открытие ЧМ-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, состоится в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00 мск.

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