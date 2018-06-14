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Непомнящий не видит козырей у сборной России в матче с Саудовской Аравией

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Известный специалист Валерий Непомнящий, возглавляющий калининградскую «Балтику», назвал сборную России фаворитом в матче с Саудовской Аравией, однако он не видит у команды Станислава Черчесова козырей за исключением того, что встреча проходит в родных стенах.

«Тут важно, чтобы психологически парни понимали, что только активная, агрессивная игра в атаку может принести успех», — заявил специалист в беседе с «Федеральным агентством новостей».

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Непомнящий отметил, раньше в матче-открытии ЧМ играли действующие чемпионы, и встреча складывалась для них тяжело. Теперь же играют хозяева мундиаля, и их тоже будет ждать сложный матч.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что сборная России будет ощущать огромное давление в матче с Саудовской Аравией. Тем не менее она одержит победу.

Матч-открытие ЧМ-2018 состоится в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 18:00 мск.

Валерий Непомнящий — известный российский специалист, работавший с рядом турецких и китайских клубов, а также с «Томью» и московским ЦСКА.

С 1988 по 1990 годы Непомнящий возглавлял сборную Камеруна. Специалист готовил команду к чемпионату мира 1990 года в Италии. Под его руководством сборная Камеруна дошла до четвертьфинала мирового первенства, в упорной борьбе уступив англичанам.

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