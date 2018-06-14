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Моуринью верит в победу России над Саудовской Аравией

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Фото: TASS/Nick Potts
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Сборная России в матче-открытии чемпионата мира по футболу обыграет Саудовскую Аравию. Такую точку зрения высказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

По мнению португальского специалиста, подопечные Станислава Черчесова будут ощущать огромное давление, поскольку встреча с Саудовской Аравией станет дебютной на мундиале.

«У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности», — сказал Моуринью в интервью телеканалу RT.

Матч-открытие между Россией и Саудовской Аравией состоится в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 18:00 мск.

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