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ЧМ-2018 в России может стать лучшим в истории, считают эксперты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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14 июня в 18:00 мск на столичном стадионе «Лужники» стартует 21-й чемпионат мира по футболу. Многие российские и зарубежные специалисты отмечают, что этот ЧМ может стать если не лучшим, то одним из лучших в истории мирового футбола.

Турнир пройдет на 12 аренах в 11 российских городах. Гендиректор АНО «Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что подготовка велась семь лет, однако легкая нервозность от старта мундиаля еще есть.

Все 32 команды, участвующие в финальной стадии чемпионата мира, уже прибыли в РФ. По словам Сорокина, ни от одной из делегаций не поступало нареканий относительно комфорта и условий пребывания, и Россия подходит к ЧМ во всеоружии.

Высокий уровень подготовки оценил и главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл, команда которого провела матч на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

«Мне понравились и сам стадион, и поле, и гостиница, в которой мы остановились. Всё организовано на очень высоком уровне. И в городе ощущается атмосфера надвигающегося большого праздника. Уверен, Россия справится с проведением этого турнира», — сказал он.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель отметил, что РФ удалось справиться и с угрозами бойкота ЧМ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долгожданный старт

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