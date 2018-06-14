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Нуну Гомеш оценил перспективы сборных Португалии и России на ЧМ-2018

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Фото: РИА НОВОСТИ/Нина Зотина
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Игра сборных Португалии и Испании станет одним из самых ярких матчей групповой стадии чемпионата мира. «Известия» пообщались с прославленным футболистом, экс-нападающим португальской команды Нуну Гомешом, который также оценил перспективы российской команды на мундиале.

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Гомеш отметил, что, хотя сборная его страны попала в сильную группу, она, как действующий чемпион Европы, является одним из ее фаворитов. Тем не менее ее ждут сложные игры.

«Уже в первой игре мы встретимся с Испанией — это будет трудный матч. Затем Португалии нужно показать свой класс в матчах против Ирана и Марокко. Посмотрим, как всё сложится, но мы попробуем подтвердить свой статус», — отметил экс-нападающий.

Комментируя шансы на чемпионате сборной России, он сказал, что у команды есть большое преимущество, поскольку для нее это домашний турнир.

«Конечно, ваша сборная не является главным претендентом на победу в Кубке мира, но на групповом этапе возможно удачное выступление. Если разбирать соперников россиян, то Саудовская Аравия — это загадочная команда, и не совсем понятно, чего от нее ждать <…> Думаю, из группы А должны выйти Уругвай и Россия», — резюмировал Гомеш.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Надеюсь увидеть Россию и Португалию в плей-офф»

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