Фернандо Йерро возглавит сборную Испании на ЧМ-2018

Экс-защитник мадридского ФК «Реал» Фернандо Йерро назначен на пост главного тренера сборной Испании по футболу. Об этом сообщили в официальном аккаунте команды в Twitter.

50-летний специалист сменит на посту Хуана Лопетеги, об увольнении которого объявили ранее 13 июня, за день до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Йерро также занимает пост спортивного директора Королевской испанской федерации футбола (RFEF), сообщает телеканал «Звезда».

ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Ранее 13 июня кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победителя первого матча ЧМ-2018. Согласно «пророчеству», сборная России обыграет Саудовскую Аравию.