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Эксперт рассказал о последствиях отставки главного тренера сборной Испании

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Отставка главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира по футболу стала главной новостью мундиаля. Такую точку зрения высказал экс-тренер академии мадридского «Реала» Дмитрий Черышев.

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«За день до старта такого серьезного турнира, как чемпионат мира, испанская Федерация принимает столь неожиданное решение — это, бесспорно, очень необычная ситуация», — сказал Черышев в интервью «Федеральному агентству новостей».

Эксперт отметил, что сложно сказать, как отразится отставка на команде, однако «такое развитие событий для игроков — это стресс».

Тем не менее, у сборной Испании «очень мощный состав», и многое будет зависеть от причин отставки главного тренера, добавил он.

13 июня президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес объявил об отставке Лопетеги. За день до этого мадридский «Реал» объявил о назначении специалиста на должность главного тренера команды.

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