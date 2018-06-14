Мутко прокомментировал попытки бойкота ЧМ-2018

Попытки бойкотировать чемпионат мира по футболу – 2018 в России изначально были обречены на провал. С таким заявлением выступил курировавший подготовку к мундиалю вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Он отметил, что на сегодняшний момент в РФ приехали уже более 200 тыс. болельщиков, а на улицах городов царит праздничная и веселая атмосфера.

«Попытки бойкота изначально были обречены на провал. Это говорит о том, что иностранные политики иногда бывают оторваны от реальной жизни. Такие крупные турниры всегда дают огромные медийные возможности, и многие пытаются воспользоваться ими в своих целях. Но футбол не имеет границ, и его любят во всех странах», –– сказал Мутко.

Вице-премьер признал, что перед чемпионатом на Россию оказывалось серьезное давление.

«Очевидно, что сейчас все скептики умолкают, потому что они видят: всё получилось. Мы вложили себя в этот турнир и делали его от чистого сердца», –– отметил Мутко.

Кроме того, он рассказал о критике и подготовке сборной России, о том, готова ли страна принять тысячи болельщиков, и об ожиданиях от грядущего чемпионата мира.

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«Бойкот чемпионата изначально был обречен на провал»