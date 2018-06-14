Путин поприветствовал болельщиков на открытии ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин поприветствовал болельщиков чемпионата мира по футболу на церемонии открытия турнира в московских «Лужниках». Он отметил, что страна ответственно готовилась к данному событию.

«Желаю всем командам успеха, а болельщикам —незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию!» — сказал президент.

Открылся ЧМ-2018 песней Angels, которую исполнили Аида Гарифуллина и Робби Уильямс. Во время исполнения композиции на поле были вынесены флаги всех 32 стран — участниц турнира.

ЧМ пройдет в 11 городах страны и продлится до 15 июля.

В первом матче турнира сыграют сборные России и Саудовской Аравии. 14 июня Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом пошутил, что не станет желать футбольной сборной его страны успехов.