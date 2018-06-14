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Енот из иркутского зоопарка предсказал победителя матча-открытия ЧМ

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Енот по кличке Нафаня из иркутского зоопарка предсказал победу сборной России в матче-открытии чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии.

«Оракулу» предложили отведать фруктов из мисок, одна из которых была раскрашена в цвета российского флага, другая — в цвета команды-соперника.

Енот предпочел отведать лакомства из миски с российским триколором, что означает победу подопечных Станислава Черчесова.

Нафаня не первый раз выступает в роли спортивного предсказателя. В 2015 году енот предсказал победу сборной России на чемпионате мира по хоккею, однако его прогноз оказался неточным. Тогда первенствовали канадские хоккеисты.

Матч-открытие ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии пройдет в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 18:00 мск.

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