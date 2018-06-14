Метро в Москве четыре дня будет работать до трех часов ночи из-за ЧМ-2018

Московский метрополитен на четыре дня продлил часы работы до 03:00 из-за чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Изменения будут действовать в ночь на 17 июня, на 28 июня, на 4 июля и на 12 июля не только в подземке, но и для «Ласточек» МЦК. Кроме того, за несколько часов до и после матчей 14, 17, 20, 26, 27 июня, а также и 1, 3, 11 и 15 июля интервалы движения поездов будут сокращены, пишет сетевое издание m24.ru.

Режим работы станции МЦК «Лужники» также изменит часы работы в дни игр на одноименном стадионе. ТПУ «Лужники» будет доступен за два часа до матча только на выход, во время игры будет работать в обычном режиме, а два часа после — только на вход. Турникеты будут открыты для свободного прохода пассажиров.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Робот Бакстер на «Робостанции» на ВДНХ предскажет результаты матчей ЧМ-2018.