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Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Участок Филевской линии столичного метро от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» закроют на 16 и 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Закрытие станций связано с ремонтом путей, монтажом шумозащитных экранов и других ремонтных работ в рамках реконструкции наземного участка линии.

Помимо этого, в выходные для входа и выхода пассажиров закроют станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», сообщает сетевое издание m24.ru. Cо станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой или Арбатско-Покровской ветке. Также можно будет проложить маршрут по Филевской линии до станции «Международная» или «Александровский сад». В обычном режиме московское метро заработает 18 июня в 05:30.

На время закрытия участка Филевской линии между станциями будут ходить бесплатные автобусы компенсационного маршрута. Следовать они будут с 05:00 до 02:00 с промежуточными остановками возле метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что семь новых станций метро откроют на Калининско-Солнцевской линии московского метро осенью 2018 года.

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